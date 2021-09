Genève : Des quais fermés au trafic ce week-end

En raison du triathlon, des perturbations de la circulation sont attendues samedi et dimanche au bout du lac.

La circulation sera perturbée en fin de semaine sur la rive gauche. Les quais de Gustave-Ador et de Cologny seront interdits au trafic, samedi de 5h30 à 22h et dimanche de 5h à 20h, à cause du «La Tour Genève Triathlon», prévient la police cantonale. La fermeture de ces artères impactera les rues adjacentes et les forces de l’ordre conseillent d’éviter de transiter aux abords de ces zones. Le parking de Genève-Plage restera ouvert, mais sera uniquement accessible par la rampe de Cologny.