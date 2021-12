Vaud – Dès quatre absents dans une classe, tous les élèves seront testés… ou pas

À qui s’adresser en cas de doute?

Souhaitant une explication, ce père de famille vaudois a commencé par appeler l’établissement scolaire de sa fille. On l’a alors renvoyé vers le DFJC. Une collaboratrice de ce dernier lui a alors donné l’adresse mail d’un service de la Confédération, qui n’a jamais répondu à ses questions. «Après tout ce temps, c’est assez incroyable qu’il ait été aussi mal orienté, s’étonne Julien Schekter. Le plus simple est de se rendre sur la FAQ du site www.vd.ch/coronavirus-enseignement. Beaucoup de questions y trouvent leurs réponses. Et si cela ne suffit pas, on y trouve aussi les numéros des hotlines cantonale et fédérale.»