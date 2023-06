Dès que l’IA cherchera à survivre, «on aura des problèmes»

Le cauchemar, inspiré par d’innombrables films de science-fiction, débute lorsque les machines voient leurs capacités dépasser celles des humains et échappent à tout contrôle. «A partir du moment où nous aurons des machines qui cherchent à survivre, nous aurons des problèmes», a récemment affirmé le chercheur canadien Yoshua Bengio, l’un des pères de l’apprentissage automatique.

Trombones de la mort

Selon sa «théorie du trombone», si une IA avait par exemple pour but ultime d’optimiser la production de cet accessoire de papeterie, elle finirait par couvrir «d’abord la Terre puis des morceaux de plus en plus importants de l’Univers avec des trombones», illustre-t-il.