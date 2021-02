Vaccins, rassemblements, voyages, écoles: tous les thèmes ont été abordés lundi après-midi par le président de la Confédération Guy Parmelin, qui répondait à vos questions, en allemand et en français. Le Vaudois a fidèlement défendu la politique du Conseil fédéral, alors que les cas de contamination continuent de baisser. Le tout, avec une certaine franchise, et en anticipant les critiques: «Les faits sont les faits, on ne peut pas fermer les yeux».