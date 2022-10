Le chantier de la gare CFF de Lausanne encore repoussé

Lausanne : Des questions de stabilité repoussent encore le chantier de la gare CFF

Des questions importantes n’ont pas trouvé de réponse satisfaisante aux yeux de l’Office fédéral des transports, qui renvoie la copie aux CFF. Les travaux de la gare de Lausanne prendront donc encore plus de retard.

Le calendrier des travaux de ce chantier monstre devra être revu. PATRICK MARTIN/24HEURES

Déjà à l’arrêt depuis plusieurs mois en attendant des retours de l’Office fédéral des transports (OFT), le chantier de la rénovation de la gare de Lausanne ne reprendra pas de sitôt, ont finalement annoncé l’OFT et les CFF mardi. Alors que les travaux préparatoires ont déjà commencé, le dossier lui-même connaît un certain nombre de problèmes qui auraient dû trouver réponses en parallèle de leur avancement; mais celles-ci ne sont pas satisfaisantes, annonce l’OFT.

«Manquements techniques»

Les points incontournables qui bloquent aujourd’hui le projet relèvent de «manquements techniques» sur des questions de génie civil s’appliquant au front sud de la gare, les quais et le sous-sol de la Place de la gare. «Les plans et calculs soumis par les CFF ne permettent pas de démontrer que la structure de la nouvelle gare de Lausanne sera statiquement sûre, indique l’OFT dans un communiqué. Les CFF doivent donc retravailler ces volets, principalement pour améliorer la sécurité et la longévité des éléments à construire.»

«La transformation de la gare de Lausanne est un projet extrêmement exigeant et complexe sur le plan technique, qui nécessite d'effectuer simultanément d'importants travaux sur les quais et en sous-sol, sans interruption de l'exploitation ferroviaire, avancent les CFF dans un communiqué. Cette complexité explique le choix de la prudence et le report des travaux.»

Certains travaux secondaires pourront commencer

Un nouvel expert externe a été mandaté, et le processus interne de contrôle technique étoffé, précisent les deux institutions. La durée des études complémentaires n’a pas été estimée pour l’instant. Le planning du chantier sera irrémédiablement décalé de plusieurs mois, et un nouveau calendrier doit donc être établi. Certains travaux peuvent toutefois déjà être menés, comme la construction du parking, la réfection de certains ouvrages et les opérations sur les voies ferroviaires. Les CFF espèrent ainsi minimiser les retards et disent regretter ce contre-temps et ses impacts pour la population.

