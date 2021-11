Angèle s'est confiée sur son 2e album

Angèle : Des questions plein la tête quand il a fallu s’y remettre

La chanteuse Angèle ne sait pas si son 2e album est réussi. Elle s’en fiche, elle en est fière.

Après le succès monstre du disque «Brol», paru en 2018, la chanteuse, ex-petite amie de Marie Papillon, a ressenti une forte pression en travaillant sur «Nonante-cinq», à paraître le 10 décembre 2021. «Le doute fait partie de ma vie. Avec cet album, j’ai traversé une période où je me questionnais: et si ça ne marchait pas? Et si c’était de la grosse merde? Je me disais qu’il fallait que je plaise au public et que je réponde aux attentes des fans acquis avec «Brol», a-t-elle raconté sur Radio FG.