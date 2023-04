Inde: Une pétition pour libérer un oiseau du zoo

Un agriculteur indien, devenu star des réseaux sociaux en raison de sa relation hors normes avec une grue Antigone, un grand oiseau sauvage, appelle les autorités chargées de la faune sauvage à libérer son «ami» à plumes, qu’elles ont capturé et encagé dans un zoo.

Après six semaines de bons soins prodigués par Mohammad Arif, l’oiseau rétabli de sa blessure avait été relâché dans la nature par son bienfaiteur. Mais contre toute attente, la grue restait près de sa maison située à Amethi, dans l’État de l’Uttar Pradesh, et suivait son bon samaritain lors de ses déplacements à vélo.

«L’oiseau restait avec les siens pendant la journée et revenait le soir. Ou bien l’après-midi, lorsqu’il avait faim, il venait attendre à notre porte», a raconté Mohammad Arif jeudi. L’oiseau lui mangeait même dans la main. La grue Antigone, au cou cramoisi, est l’oiseau volant le plus grand au monde. Il peut mesurer jusqu’à 1,8m de haut.

Vidéos virales

Des vidéos de l’oiseau aux côtés de son protecteur, témoignant de leur exceptionnelle relation, sont devenues virales sur les réseaux sociaux et, bien vite, le compte Instagram de Mohammad Arif a gagné près de 300’000 abonnés. Mais fin mars, les autorités chargées de la faune sauvage ont abruptement mis un terme à ce lien hors norme et capturé l’oiseau pour le placer en quarantaine, prévoyant de le relâcher dans un sanctuaire d’oiseaux sauvages.

Effusion de joie de la grue

Aujourd’hui, l’étonnante grue se trouve dans une petite cage d’un zoo à Kanpur, à plus de quatre heures de route de Mohammad Arif, qui exhorte les autorités de libérer son «ami». Mardi, il est enfin allé rendre visite à l’oiseau, qui n’a pas caché sa joie, avec des battements d’ailes et de grands sauts, lors de leurs retrouvailles filmées et mises en ligne.