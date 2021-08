Costa Rica : Des quotas pour l’embauche des Afrodescendants dans le secteur public

Un nouveau règlement entre en vigueur au Costa Rica. Durant dix ans, des quotas pour l’embauche d’Afrodescendants seront instaurés dans les institutions publiques.

«Nous réitérons notre engagement envers les milliers d’Afrodescendants costaricains qui ont défié l’histoire, les lois et l’injustice, pour leur liberté et le respect de tous leurs droits» a déclaré le président Carlos Alvarado après l’annonce du gouvernement.

Le règlement du gouvernement prévoit que, pendant dix ans, le pays accorde un traitement différencié à la population d’origine africaine, «afin de promouvoir la justice et l’égalité, de garantir leur accès à l’emploi et à l’éducation et de promouvoir un débat culturel permettant la pleine jouissance de leurs droits».