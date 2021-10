CFF – Des rabais juteux pour tenter de séduire d’anciens clients

La pandémie a été synonyme de coup dur pour les sociétés de transports publics. Juste avant la crise sanitaire, plus de 500’000 abonnements généraux (AG) étaient en circulation. Désormais, ce chiffre ne s’élève plus qu’à 400’000, rapporte SRF. Nombre de personnes n’ont donc pas renouvelé leur sésame, notamment à cause de la généralisation du télétravail.