La Neuveville (BE) : Des raccordements électriques peu rassurants au camping

Après les inondations qui ont forcé les occupants à quitter les lieux cet été, l’un d’entre eux s’est inquiété de la conformité de certains branchements. Une entreprise est intervenue.

En juillet, le camping La Plage, à La Neuveville (BE), avait subi des inondations qui avaient entraîné l’évacuation du site. Pour éviter tout risque, l’électricité avait aussi été coupée. Les installations électriques avaient ensuite été révisées avec leur remise en service. C’est alors qu’un des occupants a repéré des branchements qui lui semblaient peu rassurants, rapporte «Arcinfo». Alertées, les autorités ont assuré qu’il n’y avait aucun souci et que tout ce qui devait être remplacé l’avait été. Sauf qu’il ne s’agissait que des installations menant aux tableaux électriques. «De là, chaque campeur est responsable de ses câbles électriques. Et le gérant du camping les informe de leurs obligations», a expliqué la maire de la commune au quotidien neuchâtelois.