Vaud : Des radars aux abords des écoles

Avec la rentrée scolaire, la police veillera à la sécurité des bambins.

D ès ce lundi et jusqu’ au 3 septembre, la campagne de prévention routière «attention un enfant, ça surprend!» sera diffusée par la Police cantonale et les polices communales vaudoises. Les usagers de la route doivent redoubler de prudence en cette période de rentrée scolaire.

Chaque année, des milliers d’élèves se rendent à l’école à pied, à vélo ou à trottinette. Ce trajet est une expérience pour ces jeunes qui ne sont pas toujours conscients des dangers de la route et ce même sur les passages piétons. En Suisse, annuellement, plus de 900 enfants sont victimes d’un accident lors des trajets scolaires. Plusieurs d’entre eux ont perdu la vie.

La police marquera une présence visible et effectuera des contrôles préventifs à proximité des écoles, aux heures d’entrée et de sortie des élèves. Elle va aussi renforcer les contrôles de vitesse à proximité des établissements scolaires. À Lausanne, en particulier, des panneaux indicateurs de vitesse seront placés en ville à titre préventif et des contrôles radar seront effectués en parallèle, notamment à proximité des écoles. En 2020, lors d’une opération similaire, 71 conducteurs ont été dénoncés pour avoir circulé trop vite, dont un à 66 km/h dans une zone limitée à 50 km/h et un autre à 48 km/h dans une zone limitée à 30 km/h.