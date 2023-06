Des radios russes annoncent l’invasion du pays par l’Ukraine

Ce «discours» affirmant que «les forces ukrainiennes armées jusqu’aux dents (...) et soutenues par Washington ont envahi les régions de Koursk, Belgorod et Briansk» a été diffusé lundi sur les ondes de plusieurs radios dans ces territoires frontaliers de l’Ukraine, selon les autorités locales. La voix et le ton ressemblaient beaucoup à ceux du président russe.