Météo : Des rafales allant jusqu’à 179 km/h ont balayé la Suisse

La tempête Roxana s’est abattue sur le pays, dans la nuit de dimanche à lundi. Les polices cantonales ont dû intervenir à maintes reprises pour des chutes d’arbres. La ligne de ferroutage entre Andermatt (UR) et Sedrun (GR) a dû être interrompue.

Les polices cantonales ont avant tout été déployées pour venir à bout des chutes d’arbres. Les forces de l’ordre zurichoises ont été alertées une soixantaine de fois. Dans environ cinquante cas, des arbres ou des objets obstruaient la chaussée. Deux voitures ont été endommagées et à Winterthour-Töss, du matériel d’isolation provenant d’un chantier a atterri sur l’A1. Une panne de courant a par ailleurs frappé les deux localités argoviennes de Mülligen et Birmenstorf. Dans ce canton alémanique, pompiers et police sont intervenus 27 fois.

La tempête a aussi fortement perturbé les déplacements entre les canton d’Uri et des Grisons. Ainsi, le service de ferroutage entre Andermatt (UR) et Sedrun (GR) a dû être interrompu en raison des forts vents.

Reste qu’après les agitations de la nuit dernière, le courant perturbé va circuler plus à l’est de l’Europe ce lundi, annonce Meteonews. Le nuages seront malgré tout encore assez nombreux ce lundi matin et ce à travers tout le pays. Mais rapidement, un amélioration se confirmera dès l’après-midi, annoncent les météorologues. Le soleil sera ainsi globalement généreux. Les nuages se montreront en revanche un peu plus tenaces en Suisse orientale et centrale.