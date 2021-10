Tempête Hendrik : Des rafales balaient la Suisse: 124km/h enregistrés à Cressier (NE)

Une tempête a traversé l’Europe cette nuit. La matinée sera encore venteuse mais une accalmie devrait lui succéder.

Les vents les plus forts ont été enregistrés au Moléson (FR) avec 138km/h. Il n’y avait pas besoin d’aller bien haut en montagne pour se faire souffler violemment. À Cressier (NE), on a enregistré des rafales jusqu’à 124km/h. Selon MeteoNews, le plus gros de la tempête est désormais derrière nous.