Météo – Des rafales de 165 km/h ont balayé le Chasseral

Chutes de neige à prévoir

Le fort «jet stream» qui traversera les Alpes entre lundi soir et mardi matin entrainera des rafales qui atteindront 130 à 170 km/h dans les zones centrales des Alpes et 120 à 140 km/h dans les zones légèrement plus au sud.

Le tout s’accompagnera d’importantes chutes de neige. Au Nord des Alpes, on s’attend à ce qu’elles passent de 1200 mètres jusqu’à 500 à 800 mètres. D’ici mardi midi dans l’Oberland bernois, dans le massif du Gothard et dans les Alpes glaronaises au-dessus de 1200 mètres, 40 à 70 cm de neige fraîches sont attendus. Dans le nord du Tessin et dans le haut Moesano au-dessus de 800 mètres des accumulations de neige fraîche de 10 à 30 cm sont attendues. Attentions aux parties supérieures des autoroutes A2 et A13 qui seront recouvertes de neige.