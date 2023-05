Genève: Des rafales de vent coupent une ligne des TPG

Les lignes électriques des Transports publics genevois (TPG) ont subi des dommages causés par les fortes rafales qui ont balayé Genève, ces dernières heures. Le vent a fait tomber un arbre au quai Gustave Ador, à la hauteur du numéro 68, mardi vers 20h. La chute des branches a endommagé le réseau de câbles et provoqué une interruption du trafic TPG dans ce secteur. «Nous avons dû débiter le feuillu et sécuriser la zone, a précisé le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours (SIS). L’opération a pris fin juste avant minuit.» Les pompiers ont également signalé la chute d’un arbre à la route de Sous-Moulin, à Thônex.