Intempéries en Suisse : Des rafales de vent de plus de 130 km/h!

La Suisse a vécu une nuit tempétueuse avec d’importantes chutes de neige en moyenne et haute altitude.

Meteonews indique ainsi que les rafales les plus fortes (133 km/h) ont été relevées sur le Säntis, en Appenzell. Des pointes à environ 120 km/h ont également été enregistrées à la Dôle, dans le canton de Vaud ainsi, sur le Chasseral, dans le Jura bernois, le Bantiger (BE) et le Pilatus (LU).