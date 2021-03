Cette série de meurtres intervient alors que le président philippin Rodrigo Duterte a renouvelé son appel aux forces de l’ordre à «ignorer les droits de l’Homme» et tuer les rebelles communistes

Ces personnes ont été tuées «lors d’opérations policières et militaires simultanées menées dans les provinces de Batangas, Cavite, Laguna et Rizal, aux alentours de la métropole de Manille, aux Philippines, aux premières heures dimanche matin», a-t-elle ajouté.

«Etiquetage rouge des défenseurs des droits humains»

Selon l’ONU, il s’agissait de militants qui défendaient notamment les droits des communautés des pêcheurs, le droit du travail et les droits des populations autochtones. Six personnes auraient également été arrêtées pendant les opérations, selon l’ONU. «Nous sommes profondément préoccupés par le fait que ces derniers meurtres sont le signe d’une escalade des violences, des actes d’intimidation, de harcèlement et de l’étiquetage «rouge» des défenseurs des droits humains», a souligné Mme Ravina.