Suisse : Des raisins bourrés de sucre et des vendanges opulentes

La canicule et le temps sec ont profité au secteur viticole suisse, l’an dernier. La production totale est en hausse de 63% et la qualité du vin est jugée «excellente».

L’année 2022 a été favorable au secteur viticole. La récolte a atteint 99 millions de litres de vin, soit quelque 33 millions de litres de plus (+63%) qu’en 2021 et 9 millions de litres de plus (+10%) que la moyenne des dix dernières années. En raison des températures élevées et du peu de précipitations, les valeurs de sucre contenu dans les raisins ont été supérieures à la moyenne dont le millésime promet «d’être d’excellente qualité», écrit ce jeudi l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).