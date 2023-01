Léman Express : Des rames mobilisées à Lyon fâchent les usagers

L’association d’usagers Rail Dauphiné Savoie Léman (ARDSL) est furieuse. Dans un communiqué publié sur son site Internet , elle s’insurge contre l’utilisation à Lyon (F) de certaines rames du Léman Express, image à l’appui. Un non-sens, selon elle, car certaines lignes seraient saturées les samedis, notamment entre Evian, Annecy (Haute-Savoie/F) et Coppet (VD). Sollicitée par la « Tribune de Genève », Lémanis SA, qui exploite le réseau transfrontalier, confirme l’information.

Pour l’entreprise, il n’y a cependant aucun problème à ce procédé: «C’est un simple ‘’switch’’ entre deux rames de même type.» En effet, les jours de «très fort trafic», des relations directes sont opérées par le gestionnaire TER Auvergne-Rhône-Alpes, entre Lyon et Saint-Gervais-les-Bains Le Fayet (Haute-Savoie/F). Normalement, ces correspondances sont réalisées avec du matériel Régiolis aux couleurs de cet exploitant. Or, plusieurs incidents, dont un incendie survenu après la collision entre une locomotive et une camionnette, ont récemment affecté les rames à disposition. Des trains équivalents avec la livrée Léman Express ont donc été utilisés pour garantir le service jusqu’à Lyon, «sans perturbation notable au trafic». Ce genre d’échanges a aussi déjà eu lieu dans l’autre sens, selon Lemanis SA.