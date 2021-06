Suisse romande - Des randonnées sur les traces des sorcières

Entre écologie et féminisme, le projet Échappées propose des randonnées suivant la trace des aventurières et des sorcières romandes.

Respirer, prendre un peu de recul et partager des histoires. Le projet de randonnées Échappées c’est un peu tout ça à la fois. «Ce sont des expériences et des rencontres où nous partons sur les traces des sorcières de la vallée de Conches ou de Gruyères mais pas seulement. Nous suivons aussi celles d’Ella Maillart, voyageuse et écrivaine ou d’Annemarie Schwarzenbach, aventurière», détaille Virginie Thurre, en fin de formation d’accompagnatrice en montagne et créatrice de ce projet.

C’est l’été dernier que ce projet voit le jour. L’idée? Accompagné par des femmes, marcher plusieurs heures en petit groupe (8 personnes maximum) tout en s’inspirant d’histoires de personnes illustres qui ont marqué la Suisse romande et leurs montagnes. «Des femmes dont l’histoire, dans les cas des sorcières, a largement été invisibilisée et oubliée», rappelle Virginie Thurre. Alors en Gruyère par exemple, entre les rives sauvages du lac et Corbières, en passant par les ruines du château de Montsalvens, ce sont les traces de La Catillon que l’on suit. Cette femme accusée de sorcellerie et brûlée 15 septembre 1731, au Guintzet, à Fribourg est l’une des dernières victimes de la chasse aux sorcières. Pendant la balade, l’histoire est contée par une experte de la question et des animations prévues à la fin. «Sur tous les parcours, nous avons des interventions. Sur les traces d’Ella Maillart, une comédienne lit des passages de son livre par exemple», explique l’aspirante accompagnatrice en montagne. La règle est simple, ce ne sont que des femmes qui encadrent les balades. Les retours sont positifs, «on nous dit que cela fait du bien, que l’on crée un espace d’échange et de partage.»

Des expériences sonores

Si les randonnées «sur les traces de…» sont ouvertes aux hommes comme femmes, d’autres se font en non-mixité. C’est le cas des «Sound Hunters», des balades qui se révèlent être des expériences sonores à la cascade la Tièche à Montana ou à Ferpècle, au pied du glacier Mont-Miné. Le but? Sensibiliser aux sons de la nature et des éléments comme celui du vent, de l’eau ou des oiseaux, mais aussi participer, vocalement et, cela tombe bien pour certaines, aucun niveau de chant n’est requis et tout se termine par un apéro!