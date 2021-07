Droit des étrangers : Des rapatriements sous contrainte jugés «inadéquats»

La Commission nationale de prévention de la torture épingle certaines pratiques policières abusives dans le cadre des renvois par avion.

Au total, les renvois de 119 personnes, dont sept familles et 19 enfants, ont été observés par la Commission nationale de prévention de la torture (photo d’illustration).

Certaines pratiques policières, lors de rapatriements forcés en avion, sont jugées «inadéquates» par la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT). Dans un rapport publié ce jeudi, elle annonce avoir accompagné 37 transferts policiers et 23 rapatriements de personnes sous contrainte vers leur pays d’origine en une année. Parmi ces cas, un enfant âgé de 11 ans a été menotté pendant environ quarante minutes après avoir été séparé de sa mère et s’être débattu lors de sa prise en charge.

Menottes et chaise roulante

Parmi les pratiques dénoncées, on trouve l’entrée par surprise dans une cellule ou l’utilisation de menottes métalliques aux chevilles. La Commission relève également le cas d’une personne immobilisée et transportée dans l’avion sur une chaise roulante. Une pratique jugée «dégradante» par la CNPT.

Dans le rapport, il est également rappelé que les personnes à rapatrier doivent être informées de manière transparente et dans une langue qu’elles comprennent sur le déroulement du renvoi. D’ailleurs, «le recours aux mesures de contrainte doit être limité aux seuls cas qui présentent un danger imminent pour leur propre sécurité ou celle d’autrui, et cela pour la durée la plus courte possible», écrit la Commission dans un communiqué.