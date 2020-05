«Des rats de laboratoire»

L'espace commentaires a été déactivé

Cris Dom 20.05.2020 à 14:23

On peut donc rajouter à la liste des personnes à risque au COVID-19: joueurs dont le club est proche de la relation. (Sauf pour Sterling et Aguero qui n'ont plus aucun intérêt à jouer au foot le titre étant à 97% dans les mains de Liverpool et City suspendu pour l'Europe). Les joueurs et le staff sont testés 2x par semaine. J'imagine qu'il y a plus de risque à aller faire ses courses que de joueur au foot. Une réponse simple: pas de jeu= pas de salaire.