Birmanie - Des rebelles s’emparent d’une base militaire, craintes de représailles

Birmanie : Des rebelles s’emparent d’une base militaire

Une des principales factions rebelles de Birmanie s’est emparée mardi, d’une base militaire, faisant craindre un nouveau cycle d’affrontements avec l’armée.

Milliers de déplacés

A partir de 2015, l’armée avait conclu un accord national de cessez-le-feu (ANC) avec dix d’entre elles, dont la KNU. Mais plusieurs ont menacé de reprendre les armes face à la répression sanglante des forces de sécurité depuis le coup d’Etat. Plus de 750 civils sont tombés sous les balles de la police et de l’armée ces trois derniers mois, d’après l’Association d’assistance aux prisonniers politiques (AAPP). Lundi soir, un commerçant a été touché par un tir mortel à la poitrine à Mandalay (centre), selon un secouriste.

Craintes pour la communauté LQBTQI

L’AAPP craint de plus en plus d’exactions envers la communauté LGBTIQ, rapportant le cas d’une femme transgenre humiliée et battue lors de son arrestation. Manifestations, grèves, veillées aux bougies: la mobilisation et la campagne de désobéissance civile se poursuivent malgré les représailles. De petits groupes de protestataires sont encore descendus dans les rues mardi, saluant avec trois doigts levés en signe de résistance.