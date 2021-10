Coronavirus – Des réfractaires harcèlent les médecins pour avoir une attestation

Pas de resto, pas de cinéma et pas de fitness: les personnes sans certificat Covid se retrouvent face à de nombreux interdits au quotidien. Selon nos confrères de « 20 Minuten », il est de plus en plus fréquent que des gens tentent de contourner le pass sanitaire tout en oubliant les bonnes manières.

«Des personnes totalement inconnues débarquent dans les cabinets médicaux. Elles sont agressives et harcèlent les assistantes médicales pour avoir une attestation pour tout et n’importe quoi en lien avec le coronavirus», confirme Philippe Luchsinger, président de l’association Médecins de famille et de l’enfance Suisse. Selon lui, ces personnes sont, dans la plupart des cas, des hommes de plus de 50 ans. «Ces gens croient qu’ils pourront utiliser l’attestation à la place du certificat Covid et accéder ainsi à plein d’endroits.» Et d’ajouter: «Ils estiment que c’est leur droit de demander une attestation. Souvent, ils avancent l’argument selon lequel ils vivent une véritable dictature et qu’ils sont forcés à se faire vacciner ou tester.»