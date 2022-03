Guerre en Ukraine – Des réfugiés pas tous logés à la même enseigne

Statut S pour certains Russes?

Le statut de protection S accordé aux réfugiés ukrainiens en Suisse leur permet d’être accueillis plus rapidement et facilite les démarches administratives. Ce statut permet aussi une entrée rapide sur le marché du travail et la scolarisation des enfants. Les ressortissants russes qui fuient leur pays depuis le début de la guerre – conséquences des sanctions économiques mais aussi du serrage de vis du Kremlin sur la liberté d’expression et de la presse – ne peuvent pas bénéficier de ce statut. Comme le rapporte «20 Minuten», certaines voix se font entendre pour inciter les pays occidentaux à faciliter l’accueil des Russes bien formés pour encore fragiliser le pouvoir de Vladimir Poutine qui doit faire face à une fuite des cerveaux. Leur donner un statut S n’est pourtant pas soutenu politiquement en Suisse. Le président des Verts, Balthasar Glättli, soutient l’idée d’accueillir les Russes voulant quitter leur pays pour des raisons politiques, mais indique qu’un régime uniquement pour les personnes «bien formées» serait contradictoire avec le fondement du droit d’asile. Le président du PLR, Thierry Burkart, assure que la Suisse accordera une protection aux personnes persécutées en Russie, «indépendamment du nombre de réfugiés de statut S en provenance d’Ukraine». L’UDC Thomas Aeschi pense qu’il n’est pas temps «d’accueillir des milliers de Russes», aussi qualifiés qu’ils soient, à cause de la fragilité de l’économie et la tendance à l’inflation.