Birmanie : Des réfugiés rohingyas portent plainte contre Facebook

Les plaignants réclament 150 milliards de dollars au réseau social accusé d’avoir laissé se propager des messages de haine contre les Rohingyas, une minorité ethnique musulmane discriminée en Birmanie.

Violences

Refusant de retourner en Birmanie tant que la sécurité et l’égalité des droits ne leur seront pas assurées, les réfugiés vivent dans des cahutes de fortune et des conditions insalubres. De nombreux Rohingyas qui sont restés en Birmanie n’y bénéficient pas de la citoyenneté et sont en butte à des violences communautaires et à une discrimination de la part de la junte au pouvoir.