Asie : Des réfugiés Rohingyas secourus par la Marine indonésienne

L’Indonésie avait annoncé mercredi qu’elle acceptait d’accueillir un bateau de réfugiés Rohingyas pour des raisons humanitaires, après l’avoir d’abord refusé la veille.

La Marine indonésienne a finalement secouru dans la nuit de jeudi à vendredi plus d’une centaine de réfugiés rohingyas, en difficulté sur une embarcation en bois, après des protestations de la population locale et de la communauté internationale contre son projet de les repousser dans les eaux malaisiennes.

Le navire est arrivé peu après minuit à Lhokseumawe, sur la côte nord de la province d’Aceh, su l’île de Sumatra, selon un journaliste de l’AFP sur place. Après avoir débarqué, les migrants, en majorité des femmes et des enfants, ont été aspergés de désinfectant et transférés dans des bus avant d’être emmenés vers un centre de formation situé à proximité.

Découverte le 25 décembre

Les autorités indonésiennes avaient alors indiqué que des vivres, de l’équipement et une assistance technique leur avaient été fournis pour qu’ils gagnent la Malaisie après avoir réparé leur bateau. À l’issue d’une réunion mercredi avec les responsables de la ville côtière de Bireun, Jakarta a fait marche arrière et déclaré que le bateau des réfugiés serait remorqué jusqu’à la côte.

L’embarcation des Rohingyas, surchargée et en panne de moteur, avait été découverte le 25 décembre par des pêcheurs, dont des photos et une vidéo avaient circulé sur les réseaux sociaux, suscitant un mouvement de solidarité. L’an dernier, des centaines de réfugiés rohingyas, des membres d’une communauté musulmane persécutée en Birmanie, sont arrivés en Indonésie. La plupart sont parvenus à atteindre ensuite la Malaisie où plus de 100’000 Rohingyas vivent et travaillent souvent illégalement.