Vaud: Des réfugiés ukrainiens roulent en voitures de luxe et touchent l’aide sociale

Les demandeurs d’asile ukrainiens ne sont pas forcés de vendre leur voiture (photo prétexte). Pixabay

«Je ne comprends pas comment c’est possible. À chaque fois que je croise une voiture avec des plaques ukrainiennes, c’est une grosse bagnole que je ne pourrai jamais m’offrir. Et en plus, on leur file du pognon. Je ne trouve pas ça normal!» déplore un Vaudois. Il n’est pas rare d’entendre de tels témoignages, un peu partout en Suisse romande. Mais avant tout, il est important de rappeler que tous les réfugiés ukrainiens ne perçoivent pas forcément des aides. «L’aide sociale est versée à des fins de subsistance. Les personnes qui sont capables de subvenir à leurs besoins grâce à leur activité lucrative ou à leurs actifs disponibles ne reçoivent donc pas d’aide sociale», confirme le Secrétariat d’État aux migrations.

Dérogation jusqu’en décembre

Un cas particulièrement parlant nous a néanmoins été rapporté: un couple avec quatre enfants, qui touche mensuellement un peu moins de 4000 francs de la part de l’Établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM). En parallèle, les parents roulent dans deux grosses voitures d’une valeur à neuf de plus de 100’000 francs chacune. Des bolides dont le simple entretien et les frais d’assurance seraient difficiles à assumer pour une famille suisse de classe moyenne. «Concernant les véhicules, étant donné que ces séjours semblaient être très provisoires, et dans l’attente de perspectives quant à l’évolution du conflit en Ukraine et d’éventuels retours au pays des bénéficiaires au moyen de ces véhicules, il a été provisoirement décidé, à l’échelle de la Suisse, de ne pas en forcer la vente, ce jusqu’au 31 décembre 2022», explique l’EVAM.

De plus, les réfugiés ukrainiens n’ont pas besoin de prouver qu’ils sont dans le besoin. «L’EVAM met en place un entretien à leur arrivée visant à compléter une demande d’assistance, sur la base des déclarations effectuées sur l’honneur. Ces informations sont actualisées une fois par mois pour renouveler, ou non, l’assistance. Un suivi et des contrôles, par la suite, sont susceptibles de stopper l’assistance dès lors qu’ils démontrent que celle-ci n’est pas fondée», détaille l’EVAM.

Environ 250 Ukrainiens n’ont pas d’aide Quelque 5400 Ukrainiens sont inscrits à l’EVAM. Parmi eux, environ 250 personnes n’ont pas demandé d’assistance. À noter aussi que des Ukrainiens sont présents dans le canton de Vaud, sans être inscrits à l’EVAM. Concernant la nature de l’aide, l’EVAM assiste les bénéficiaires de différentes façons. Accompagnement social, programmes d’activités, formation professionnelle et aide à la recherche d’emploi font partie des prestations non matérielles. Des prestations matérielles sont fournies aux bénéficiaires de l’assistance, que ce soit en nature ou en espèces, pour l’entretien quotidien, l’hébergement et la couverture des frais médicaux. Les personnes disposant d’un revenu doivent rembourser les prestations fournies en nature.

Des milliers de véhicules importés Ce printemps, l’Ukraine a mis en place une exonération de taxes et frais de douanes pour les personnes qui importent des véhicules. Cette décision a été prise pour aider les personnes résidentes en zone de guerre, dont la voiture aurait été détruite, et pour renouveler certains véhicules de l’armée. Dans un article publié début juillet, le site automobile-magazine.fr évoquait que, depuis le mois d’avril, plus de 200’000 voitures d’occasion avaient ainsi été importées, tout en précisant que de nombreux citoyens ukrainiens de zones non touchées en ont aussi profité pour importer des véhicules de plus grande valeur sans payer de taxes.