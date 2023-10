Des règles étonnantes dans l'interdiction de circuler: Puis-je franchir un panneau d’interdiction de circulier en poussant ma moto?

Puis-je pousser ma moto à travers une interdiction générale de circuler? Cela me permettrait de traverser un tronçon de 15 mètres sur mon trajet quotidien et d'économiser dix minutes de trajet avec plusieurs feux rouges.

En outre, lorsqu'on pousse, il est important de descendre complètement de la moto, car le fait de rouler en étant assis sur la selle peut déjà être considéré comme la conduite du véhicule. De plus, cela pourrait donner lieu à des malentendus, car pour la police, cela ressemble de loin à une conduite. La réglementation est analogue pour les vélos et les vélos électriques: si l'on veut utiliser le trottoir ou avoir la priorité au passage piéton, il faut descendre du vélo. Être assis sur la selle est déjà une conduite.

À propos de l'interdiction de circuler, rappelons à tous les conducteurs de vélos, vélos électriques et trottinettes électriques que si les vélos ne sont pas explicitement exclus, l'interdiction générale de circuler s'applique aussi à ces véhicules; il faut les pousser. Il en va de même pour l'interdiction de circuler pour les vélos. Et en cas d'interdiction pour les véhicules à moteur ou les cyclomoteurs, seuls les vélos non motorisés et les vélos et trottinettes électriques lents peuvent continuer à rouler, les plus rapides (avec plaque de contrôle) ne le peuvent pas. Exception: les vélos électriques dont le moteur est éteint peuvent être conduits en pédalant.