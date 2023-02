Sanctions climatiques : Des règles strictes pour éviter que les importateurs de voitures ne trichent

Le torchon brûle entre le Conseil fédéral et certains importateurs automobiles indépendants. Car Berne veut renforcer les règles d’importation de voitures neuves. En cause: une petite frange de concessionnaires automobiles est soupçonnée de contourner les amendes pour CO2 que la Confédération prélève sur les voitures neuves particulièrement nocives pour le climat, rapporte le «Tages-Anzeiger» lundi.

C’est l'Office fédéral de l’énergie (OFEN) qui a mis en lumière ces pratiques. Les voitures neuves émettant beaucoup de CO2 sont officiellement mises en circulation à l’étranger, y restent six mois, puis sont importées en Suisse. Car après six mois, ces voitures ne sont plus considérées comme des voitures neuves dans notre pays. Du coup, elles ne sont plus soumises aux sanctions. Aux yeux de la loi, ce sont des voitures d’occasion, bien qu’elles soient pratiquement sorties d’usine.

Une voiture «d’occasion» doit avoir roulé assez

Pour lutter contre le phénomène, Simonetta Sommaruga, prédécesseure du ministre de l’Environnement et de l’Énergie Albert Rösti, a mis en consultation deux durcissements des règles en décembre. D’une part, le délai d’attente pour l’exemption des sanctions sur le CO2 doit être prolongé de six à douze mois. D’autre part, pour les véhicules qui ont été mis en circulation à l’étranger entre six et douze mois avant leur importation en Suisse, ils ne seront considérés comme des véhicules d’occasion que s’ils ont plus de 5000 kilomètres au compteur.