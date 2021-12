Etats-Unis – Des reliques de la guerre de Sécession dans une capsule temporelle

États-Unis : Des reliques de la guerre de Sécession dans une capsule temporelle

Des munitions, des billets et des pièces de monnaie, des journaux et une Bible ont été retrouvés sous la statue du général confédéré Robert Lee en Virginie.

À l’intérieur, les techniciens du département des ressources historiques de l’État de Virginie ont notamment trouvé des balles Minié (munitions de la guerre de Sécession entre 1861 et 1865), des billets et des pièces de monnaie émis par le gouvernement confédéré, des journaux et des revues, un almanach datant de 1887, des livres, une Bible, et des documents de loges maçonniques de la région.