Afghanistan - Des renforts protégeront le départ de la coalition

Trois mois au minimum

Quelque 2500 soldats américains, auxquels s’ajoutent plus de 16’000 sous-traitants civils et leur équipement doivent être évacués du pays. S’y ajoutent quelque 7000 soldats de l’Otan, qui dépendent largement de l’armée américaine pour les transports de troupes et de matériel. C’est donc une opération logistique énorme et délicate qui doit être réalisée, et les militaires ont besoin de trois mois au minimum pour la mener à bien de façon ordonnée et sécurisée.