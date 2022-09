Lausanne: Des réparateurs d’univers divers au service de la population ce week-end

L’évènement est soutenu par la Ville de Lausanne et la Fédération romande des consommateurs (FRC). Samedi, les visiteurs se pressaient devant et entre les murs de l’espace SEV52. En fin de matinée, un homme et son fils avaient emporté un appareil de photo défectueux, tandis qu’un technicien s’affairait à réparer une machine à coudre. Un couple de jeunes gens était pour sa part satisfait d’avoir pu repartir avec un transistor sans âge à nouveau en parfait état de marche, alors que sous l’oeil d’un duo d’experts, une imprimante 3D copiait un pied en plastique pour remettre à niveau une armoire.