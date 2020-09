Vaud : Des réparations provoquent un manque de place dans les RER

Environ 30 trains du Réseau express régional vaudois ont été rappelés dans les ateliers CFF pour des réparations, ce qui a impliqué une réduction du nombre de rames en circulation.

Suite à une avarie à la ligne de contact en gare de Cully survenue mardi, plusieurs trains IR90, RegioExpress et du RER Vaud ont subi des dommages à leur pantographe. (Photo d’illustration)

Suite à une avarie à la ligne de contact en gare de Cully survenue mardi dans le cadre de travaux, plusieurs trains IR90, RegioExpress et du RER Vaud ont subi des dommages à leur pantographe lors de leur passage en gare, expliquent jeudi les CFF.

Selon les premières analyses, la ligne de contact aurait mal été remontée à l’issue des travaux effectués par une entreprise externe, ce qui aurait entraîné l’endommagement des pantographes des trains passant à cet endroit. Les analyses précises de la cause sont en cours.

Contrôle et réparations en cours

Le contrôle de ces trains et le remplacement des pièces défectueuses est actuellement réalisé dans les ateliers de réparation. Il est prévu que tous les trains concernés soient contrôlés et réparés d’ici le début de la semaine prochaine.

S’excusant auprès de leurs clients, les CFF indiquent mettre tout en œuvre pour rétablir la situation le plus rapidement possible. Les premières rames et locomotives réparées sont remises en exploitation dès ce jeudi, les suivantes progressivement jusqu’à lundi prochain.