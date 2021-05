Genève - Des repas à 3 francs à l’Uni

Un repas pour la modique somme de 3 francs : c ’est ce qui est servi depuis ce lundi et jusqu’au 30 juin dans les cafétérias de l’Université de Genève (UNIGE), sur présentation de la carte d’étudiant. Le rectorat a mis en place cette mesure suggérée par la Conférence universitaire des associations d’étudiants (CUAE) , pour aider les étudiants précaires, notamment. Si l’enseignement restera à distance jusqu’à la fin du semestre, les bibliothèques et les espaces de travail demeureront en effet accessibles durant cette période et des activités culturelles et sportives peuvent à nouveau avoir lieu en présentiel.