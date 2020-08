il y a 25min

«Eat Out to Help out»

Des repas à moins 50% durant tout le mois d’août

Afin de soutenir le secteur de la restauration, le gouvernement britannique incite la population à manger dehors en lui offrant des repas à moitié prix. Une initiative qui suscite de vives réactions.

de lhu

Le domaine de la restauration a particulièrement souffert des mois de confinement en Angleterre. Afin de relancer l’économie et d’inciter la population à manger au restaurant, le gouvernement britannique a lancé «Eat Out to Help Out» («manger dehors pour aider», en français) qui débute ce lundi, rapporte le Sun. Le concept présenté début juillet est plutôt audacieux. Durant tout le mois d’août, les autorités prennent à leur charge 50% de l’addition des consommateurs à hauteur de 10 livres sterling par personne. Résultat: les clients n’ont plus qu’à régler la moitié de leur repas.

Succès dès le premier jour

Cette initiative, qui court du 3 au 31 août tous les lundis, mardis et mercredis, a rencontré son public dès le premier jour. Sur les réseaux sociaux, de nombreux Britanniques ont posté des photos annonçant qu’ils avaient bénéficié de la réduction. Certains ont affirmé qu’ils fêteraient cela en prenant un petit-déjeuner, un déjeuner et un dîner au restaurant. D’autres s’extasient d’avoir un repas entier et une boisson pour à peine 3,5 livres sterling, soit un peu plus de 4 francs, voire moins de 2 livres.

Dans la ville de Bath, les gens font la queue pour manger dans l’enseigne d’une célèbre chaîne de restaurants asiatiques proposant l’offre «Eat Out to Help Out».

Du côté des restaurateurs, l’action du gouvernement a été plutôt bien accueillie. Des centaines de chaînes de restaurants et de plus petites enseignes se sont inscrites pour faire partie de la liste des lieux participant aux réductions.

Faut-il maigrir ou manger au McDo?

Si l’initiative semble rencontrer un franc succès, elle suscite aussi des réactions négatives. De nombreux internautes reprochent au gouvernement de ne pas être cohérent et de donner des consignes contradictoires. Ils font référence au message communiqué par les autorités la semaine passée. En substance, le gouvernement britannique disait à la population: fini de se goinfrer, il faut maigrir pour échapper au Covid-19.

National Health Service/NHS