Durant les fêtes, des repas festifs seront servis au Club Social Rive Gauche et dans les structures d’hébergements d’urgence de Châtelaine, de Richemont et de Frank-Thomas .

Cette année, en raison de la situation sanitaire liée au Covid, le traditionnel Réveillon de la solidarité organisé par la Ville de Genève pour les personnes dans la précarité ne pourra pas avoir lieu. Qu’a cela ne tienne. Les autorités ont revu leur offre et ont décidé de proposer des repas festifs durant les fêtes. Ainsi, des plats chauds ser o nt o ff erts les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier aux bénéficiaires du Club Social Rive Gauche à la Salle communale de Plainpalais, ainsi que dans les structures d’hébergement d’urgence de Châtelaine, de Richemont et de Frank-Thomas.

Soutien aux associations

«En cette période de fêtes, il est plus que jamais important d’apporter un peu de réconfort aux personnes durement impactées par la crise sociale et humaine. Pour ce faire, la collaboration avec les partenaires associatifs actifs dans la Cité est précieuse» , a confié mardi dans un communiqué, Christina Kitsos, la magistrate en charge du Département de la cohésion sociale et de la solidarité. Ainsi, pour atteindre un plus grand nombre de personnes, la Ville de Genève a décidé de compléter son action en soutenant financièrement à hauteur de 28’000 francs plusieurs associations et lieux d’accueil d’urgence. Au total, treize structures bénéficieront d’une aide. Cela leur permettra d ’également servir des repas de fêtes e n cette année.