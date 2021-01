Économie américaine : Des républicains proposent à Biden un plan de sauvetage au rabais

Dix sénateurs républicains ont annoncé dimanche avoir proposé à Joe Biden un plan d’aide économique alternatif de 600 milliards de dollars (535 millions de francs), un projet au rabais mais qui, selon eux, pourrait faire consensus entre les deux partis.

Peu de chance de marcher

Alors que les démocrates martèlent depuis des mois qu’il faut voir grand, cette proposition semble avoir peu de chance d’être acceptée. «Nous avons reçu la lettre et nous l’examinerons certainement au cours de la journée», a simplement indiqué Brian Deese, le conseiller économique de la Maison-Blanche sur la chaîne de télévision CNN. Il a insisté sur le fait que le nouvel hôte de la Maison-Blanche était «ouvert aux idées» et à la discussion. Mais il a martelé sur différents médias que la priorité était de faire passer le plan maintenant, car les Américains les plus pauvres et fragilisés ne pouvaient pas attendre.