Fribourg : Des requérants d’asile condamnés pour trouble à l’ordre public

Après avoir reçu leur repas, des pensionnaires du centre fédéral pour requérants d’asile de la Gouglera s’en sont pris aux agents de sécurité. Le Ministère public n’a pas retenu le délit d’émeute.

«Des plateaux jetés par terre et des pierres lancées contre le bâtiment.» Un repas au centre fédéral pour requérants d’asile de la Gouglera a dégénéré le 2 février dernier, rapporte le quotidien «La Liberté». Des agents de sécurité ont été menacés et agressés. Neuf personnes ont été condamnées. Parmi elles, quatre ont reçu une amende de 200 francs. Le journal indique que les événements s’étant déroulés dans le domaine privé, le Ministère public a retenu un simple trouble à l’ordre public alors que le délit d’émeute aurait eu des conséquences beaucoup plus lourdes.