Canton de Fribourg : Des requérants d’asile en formation au restaurant de la police

Quatre apprentis venus d’Afghanistan et de Somalie travaillent depuis la mi-août au restaurant de la police cantonale fribourgeoise à Granges-Paccot. Le service est confié à une société qui s’occupe des personnes en situation d’asile dans le canton.

Social et local

La volonté était d’accueillir une institution à vocation sociale, avec des buts de formation et d’insertion, et de travailler plus localement. D’où le choix d’ORS qui, sur mandat du canton, gère l’accueil, l’hébergement, l’encadrement et l’intégration des requérants et des personnes admises à titre provisoire (permis F).