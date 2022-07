TESSIN : Des requérants déboutés passent de l’abri PC au bordel avant leur renvoi

Depuis le mois de mai, ces hommes ont été déplacés à Bodio et attendent d’être rapatriés vers leur pays d’origine. Mais le traitement qui leur y est réservé ne semble pas convenir aux principaux intéressés, rapporte le quotidien Le Temps mercredi. «Les requérants ne veulent plus parler à la presse», indique leur interprète, Ismail Hamza, qui compare le Colorado Café à «une prison». «Les résidents doivent s’annoncer lorsqu’ils sortent et y entrent de nouveau. S’ils vont au-delà de la région de Biasca, ils risquent la prison. Personne d’autre ne peut entrer dans la bâtisse», déplore-t-il, regrettant ce traitement «inhumain et dégradant».