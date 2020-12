Ville de Genève : Des résidences rémunérées pour aider les artistes

La Municipalité a présenté trois actions destinées à soutenir les plasticiens et les musiciens indépendants, durement touchés par la crise du covid.

La Ville de Genève constate que si les artistes jouissant de contrats à durée indéterminée dans les institutions ont pu limiter la casse durant l’épidémie de coronavirus, la situation de leurs homologues dépourvus d’engagements fixes est préoccupante. Il en va ainsi des artistes spécialisés dans les arts visuels et des musiciens indépendants. Afin de leur venir en aide, le Département municipal de la culture a présenté trois actions ce mardi. Une septantaine d’artistes seront invités à réaliser des œuvres directement sur les emplacements d’affichage de la commune du 15 au 17 décembre; des résidences de création «musique actuelle» de trois à dix jours, rémunérées, seront offertes à des groupes en partenariat avec l’AMR, la Cave 12, l’Alhambra et l’Usine; et des résidences de quatre semaines seront offertes à différents artistes dans les bibliothèques et musées municipaux, en lien avec les expositions et collections. (jef)