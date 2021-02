Les résidus de pesticides sont très répandus dans les sols suisses et pourraient avoir un impact négatif sur la vie microbienne et les champignons utiles du sol. C’est ce qui ressort dans une étude approfondie d’Agroscope publiée jeudi.

L’étude a porté sur 100 parcelles de grandes cultures et de cultures maraîchères exploitées de manière biologique, conventionnelle ou avec semis direct dans toute la Suisse. Les échantillons de sol ont été analysés à la recherche de 46 résidus de pesticides différents et de leur impact sur la vie microbienne du sol.

L’étude montre que les concentrations sont généralement très faibles, de l’ordre du microgramme par kilogramme et ont pu être détectées principalement grâce à la méthode de mesure sensible utilisée. Des résidus de pesticides ont été trouvés sur tous les sites étudiés, dont 40 parcelles bio.

Agroscope a également identifié des résidus de seize substances actives différentes qui n’étaient plus utilisées depuis plus de 20 ans. Les scientifiques ont également constaté que des résidus de pesticides dont l’utilisation n’est plus autorisée en Suisse, comme l’atrazine, ont également été découverts.