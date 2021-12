Troubles respiratoires : Des respirateurs de Philips continuent à menacer la santé de patients

Une enquête exclusive de «Mediapart.fr» révèle la lenteur du fabricant quant au remplacement des appareils, annoncés dangereux et cancérigènes en juin dernier, utilisés par les personnes souffrant d’apnée du sommeil ou de maladies respiratoires.

La mousse d’insonorisation utilisée dans certains appareils de pression positive continue (PPC) et ventilateurs de domicile est jugée comme potentiellement dangereuse et cancérigène.

Il a six mois, Philips avertissait, à l’échelle mondiale, du défaut de fabrication de certains appareils de pression positive continue (PPC) et ventilateurs de domicile utilisés par des personnes souffrant d’apnée du sommeil ou de maladies respiratoires ainsi que des risques sanitaires encourus. Aujourd’hui, «Mediapart.fr» dénonce dans une enquête exclusive la lenteur du fabriquant hollandais quant aux remplacements des machines dangereuses. Sur les 370’000 appareils utilisés en France, moins de 5% des engins auraient été remplacés.

Une mousse cancérigène

Rappel massif

Puis en juin dernier, Philips avait déclaré dans un communiqué, tout en annonçant le rappel mondial de ces produits défectueux, qu’outre les risques cancérigènes, les malades inhalant ces particules à longueur de nuit «risquent potentiellement: irritation (peau, yeux et voies respiratoires), réaction inflammatoire, maux de tête, asthme, effets indésirables sur d’autres organes (par exemple, les reins et le foie) et toxicité». La maque avait aussi mis en évidence un risque d’exposition à deux autres composés organiques volatils. Ces derniers peuvent potentiellement provoquer: «maux de tête/étourdissements, irritation (yeux, nez, voies respiratoires, peau), hypersensibilité, nausées/vomissements, toxicité et risques cancérigènes».