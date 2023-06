Football: Des responsables d’Al-Hilal sont à Paris pour faire signer Messi

L’Arabie saoudite a déjà réussi à faire venir dans son championnat Cristiano Ronaldo, qui joue à Al-Nassr, et serait également sur le point de recruter à Al-Ittihad Karim Benzema, Ballon d’or 2022, dont on vient d’annoncer le départ du Real Madrid. Premier exportateur de pétrole brut au monde, le pays mise de plus en plus sur le sport pour diversifier son économie et s’offrir une meilleure image internationale, ternie par des accusations récurrentes de violations des droits humains.