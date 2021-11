Inde : Des responsables d’Amazon mis en cause dans une enquête sur un trafic de drogue

Deux hommes auraient utilisé la plateforme de vente pour distribuer de la marijuana en la faisant passer pour des feuilles de Stevia.

La police indienne a mis en cause des responsables de la branche locale d’Amazon dans une enquête sur un trafic de marijuana qui aurait utilisé la plateforme de vente en ligne pour expédier sa marchandise à travers le pays. Deux hommes, arrêtés la semaine dernière en possession de 21 kilos de drogue dans l’état du Madhya Pradesh (centre), ont affirmé avoir utilisé Amazon India en faisant passer la drogue pour des feuilles de Stevia, un sucre naturel, selon un rapport de police consulté par l’AFP dimanche.

L’implication des responsables de la branche indienne du géant d’internet est liée aux contradictions entre les preuves rassemblées par la police et les réponses reçues de la part du groupe, affirme le document. Ni la police ni le groupe n’ont donné le nombre d’employés concernés par cette procédure. Amazon a précisé, dans un communiqué transmis dimanche à l’AFP, qu’il était en train d’enquêter et collaborait pleinement avec la police. «Nous n’autorisons pas la présentation et la vente de produits illégaux en Inde», a assuré un porte-parole de l’entreprise. L’Inde est un marché important pour Amazon, qui y a investi quelque 6,5 milliards de dollars depuis son arrivée dans le pays en 2013.