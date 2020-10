France : Des responsables politiques portent plainte contre Zemmour

Les présidents socialistes de départements français lancent une procédure pénale contre le polémiste qui a traité les migrants mineurs d’«assassins» et de «violeurs» à l’antenne.

Les présidents PS des départements du Gers Philippe Martin et des Landes Xavier Fortinon ont annoncé tour à tour vendredi porter plainte contre Eric Zemmour «suite à ses propos sur les migrants mineurs», deux procédures similaires à celle annoncée la veille par la Loire-Atlantique.

«Nous ferons de même et nous déposerons à notre tour plainte contre Eric Zemmour pour son discours de haine, sur Cnews à l’encontre des migrants mineurs que nous nous honorons d’accueillir, de protéger et de former dans le Gers», affirme Philippe Martin sur son compte Twitter.