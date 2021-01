L’annonce jeudi des autorités française d’un couvre-feu à 18h sur tout le territoire national dès samedi a été très mal accueillie par les restaurateurs à Annemasse, aux portes de Genève. Au point que certains ont décidé de se rallier au mouvement «Restons ouverts» qui prévoit d’accueillir les clients toute la soirée le 1er février en signe de protestation, a révélé samedi «Le Messager» . C’est le cas de Sergio, co-directeur de l’établissement «Le Bistrock» qui aurait préféré un confinement. «C’est plus efficace et ça évite de prolonger les difficultés dans la durée», a-t-il confié au journal français.

D’autres travailleurs confessent leur désarroi sans savoir comment réagi à cette nouvelle mesure. «Ce couvre-feu à 18h est une catastrophe pour nous. Le patron a décidé d’ouvrir à 16h30 mais on n’y croit pas trop. On fait comme on peut, mais c’est vraiment compliqué», explique un employé de la pizzeria Il Gousto. A la brasserie «Les Sales Gosses», le gérant Emmanuel prévoit d’élargir ses horaires de livraison. «Jusque-là on avait décidé de fermer à 20 heures mais à partir de samedi on va augmenter notre amplitude horaire. On restera ouvert jusqu’à 22h peut-être même 23h».