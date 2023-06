Patagonie chilienne: Des restes d’un dinosaure jamais répertorié dans la région découverts

Mesurant jusqu’à 4 mètres de long, pesant une tonne et doté d’un bec de canard, cette espèce a vécu il y a 72 millions d’années dans l’extrême sud du Chili. «Il s’agissait de dinosaures à l’allure élancée, qui pouvaient facilement adopter une posture bipède et quadrupède pour atteindre la végétation en hauteur et au niveau du sol», décrit Alexander Vargas, directeur du réseau paléontologique de l’Université du Chili et l’un des auteurs de l’étude publiée vendredi par la revue «Science Advances» et présentée à Santiago.